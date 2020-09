1 Chi è Tina Cipollari: età, Uomini e Donne, marito e figli

Maria Concetta Cipollari, meglio conosciuta come Tina, nasce a Viterbo il 10 novembre 1965, e la sua età, dunque, è di 54 anni, mentre la sua altezza è pari a 165 cm. Da anni, ormai, come ben sappiamo, è uno dei volti principali di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi. Ad oggi, come è ben noto, Tina partecipa al programma in qualità di opinionista, insieme a Gianni Sperti, ma prima di assumere questo ruolo, la Cipollari ha preso parte alla trasmissione dapprima in qualità di corteggiatrice, e in seguito di tronista. Ma ricordiamo tutto quello che è accaduto durante il suo percorso.

Il debutto a Uomini e Donne avviene nei primi anni 2000, e fin dal primo momento Tina conquista il pubblico e la stessa Maria De Filippi. Proprio all’interno del dating show fa la conoscenza di Chicco Nalli, detto Kikò, col quale inizia una bellissima storia d’amore. Tra i due scatta un vero e proprio colpo di fulmine, e dopo diversi anni di relazione, finalmente la Cipollari e il suo fidanzato nel maggio del 2005 si uniscono in matrimonio. Nalli, così, diventa il marito dell’opinionista, e dalla loro unione nascono ben tre figli: Francesco, Mattias e Gianluca.

Tuttavia, dopo ben 13 anni di nozze, Tina Cipollari e Kikò Nalli annunciano nel 2018 la separazione ufficiale. Dopo numerosi gossip, a svelare la rottura da suo marito è proprio l’opinionista, durante una delle puntate di Uomini e Donne. I due, tuttavia, proprio per il bene dei loro figli, sono rimasti in ottimi rapporti, e ancora oggi sono molto legati tra loro.

All’interno del programma, come sappiamo, inoltre, Tina ha anche una nemica giurata: Gemma Galgani. Da sempre tra le due non corre buon sangue, e numerosi sono gli scontri che avvengono durante le registrazioni del Trono Over. La Cipollari non vede di buon occhio, infatti, la presenza della Dama in studio, dopo ormai 10 anni di partecipazione. Secondo l’opinionista, la Galgani, dopo i numerosi amori avuti, dovrebbe lasciare il programma.

Ma continuiamo a scoprire di più sulla Cipollari.