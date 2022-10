Cosa è accaduto a Uomini e Donne

Anche oggi non mancano le risate a Uomini e Donne. Protagoniste della puntata sono state nuovamente Tina Cipollari e Gemma Galgani. Per la Dama è infatti arrivato un nuovo Cavaliere, Santino, con il quale le cose starebbero procedendo nel migliore dei modi. Tuttavia in previsione del primo appuntamento tra i due, proprio l’opinionista ha voluto ironicamente fare una visita medica alla sua antagonista. Tina ha così ricreato dietro le quinte un ambulatorio, nel quale ci ha portato Gemma (QUI per il video completo).

A quel punto la Cipollari ha visitato Gemma, misurandole anche la pressione, e naturalmente il momento ha fatto divertire il pubblico da casa e gli utenti sul web. In studio tuttavia Santino non ha ben preso il comportamento della storica opinionista del dating show. Ma non solo. Il Cavaliere è rimasto perplesso da quando accaduto, e in molti si sono chiesti se stesse tornando sui suoi passi e se non volesse più uscire con la Galgani.

Tina misura la pressione a Gemma #uominiedonne pic.twitter.com/E1TLCp1cYC — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) October 6, 2022

A quel punto Santino ha spiegato il suo punto di vista, tuttavia né Tina Cipollari né Gemma Galgani hanno compreso a pieno il suo discorso. Il Cavaliere tuttavia ha assicurato di voler uscire ancora con la Dama, e nei prossimi giorni dunque scopriremo cosa accadrà tra i due. Stando alle anticipazioni sembrerebbe che la frequentazione tra Santino e Gemma stia procedendo nel migliore dei modi, e secondo i più la coppia potrebbe addirittura lasciare anche il dating show di Maria De Filippi insieme.

Al momento tuttavia Santino e la Galgani si stanno ancora conoscendo, e non è detto che nelle settimane a venire possano esserci degli inaspettati colpi di scena.

