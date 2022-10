1 Accuse di bestemmia al GF Vip

Occhi e orecchie sempre attenti da parte del pubblico del GF Vip, al quale non sfugge proprio nulla. Ma non è che a volte si sentono parole che non ci sono state? E così siamo di nuovo al bestemmia gate. Questa volta il protagonista di questa “accusa” social è Edoardo Donnamaria.

Su Twitter in particolare un utente ha postato un pezzo della diretta in cui sono presenti Giaele, Antonella, Antonino ed Edoardo che si trovano in giardino a parlare. Non sappiamo nel dettaglio quale sia l’argomento, ma l’utente ha fatto notare una presunta bestemmia detta propria da Donnamaria. Ecco il video:

Tantissimi utenti sui social stanno guardando e soprattutto ascoltando questo video per analizzare le parole dette da Edoardo Donnamaria. Tra i commenti alcuni dicono che non ha bestemmiato, ma ha detto “porcoddue”. Oppure ci sono persone che sentono dire “p***a t***a”.

Ma c’è anche chi non sente proprio niente che si avvicini anche solo lontanamente a una bestemmia. Insomma, ci pare proprio che Edoardo Donnamaria non abbia pronunciato alcuna bestemmia.

