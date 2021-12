1 I tronisti cacciati da Uomini e Donne

Nel corso degli anni poche volte Maria De Filippi ha perso la pazienza nei suoi programmi televisivi. Ma quando è successo si è sfogata per bene ed è sempre stato per una giusta causa. Una di queste trasmissione è, per esempio, Uomini e Donne.

Diversi, infatti, i tronisti cacciati dallo show pomeridiano di Canale 5 per i più svariati motivi.

Andiamo a vederne alcuni, ma attenzione: SE NON VUOI SPOILER NON ANDARE AVANTI, in quanto si parlerà anche di qualcuno della corrente edizione.

Uomini e Donne tronisti cacciati: Joele Milan

Il tronista Joele Milan è stato cacciato dalla trasmissione perché accusato di aver provato a sentirsi e vedersi con la corteggiatrice Ilaria all’insaputa degli autori.

Fatto questo assolutamente vietato.

Maria ha mantenuto la calma, ma lo ha fatto uscite dal programma.

