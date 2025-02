A seguito dello scandalo che l’ha travolta, Chiara Ferragni sta cercando di ripartire non solo in amore, ma anche nel lavoro. L’imprenditrice digitale è tornata a far parlare di sé proprio oggi, che ha svelato la prima copertina per la quale ha posato dopo l’accaduto.

La prima copertina di Chiara Ferragni

Dopo le parole di Selvaggia Lucarelli pro Chiara Ferragni ieri a Verissimo, arriva una novità importante per l’influencer. Dopo lo scandalo Pandoro infatti l’imprenditrice digitale ha ripreso in mano la sua vita. Ha ritrovato l’amore dopo la chiusura del matrimonio con Fedez e ha iniziato a lavorare nuovamente ad altri progetti.

Uno su tutti arriva oggi ed è legato alla prima copertina dedicata a Chiara Ferragni dopo il caos che l’ha travolta. L’influencer infatti ha posato per una nota rivista. Per la precisione facciamo riferimento a Elle – Romania. Un servizio esclusivo in cui sono presenti anche alcuni scatti, in cui Chiara ha posato con dei look sofisticati e sempre all’ultimo grido.

A fotografarla è stato Nicholas Fos, con 10 scatti inediti ha riportato alla luce eleganza e animo fashion di Chiara Ferragni. I look invece sono stati scelti da Salvatore Pezzella, che ha cercato di far emergere diversi look chic e rock.

Ma non solo, perché a fare tanto in questo nuovo progetto è stato anche anche il trucco. Il make-up è stato affidato al fidatissimo assistente Manuele Mameli, che ben conosce Chiara Ferragni. Ha puntato su toni naturali, facendo così emergere le caratteristiche dell’influencer. I capelli invece sono stati affidati ad Andrea Missiti, che ha optato per delle acconciature wild e l’inserimento di alcune extension.

Tutto curato nei minimi dettagli. Chiara Ferragni in ogni caso ha fatto centro con questa copertina!