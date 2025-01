Dopo la scelta di Martina De Ioannon è arrivata Chiara a Uomini e Donne! È lei la nuova tronista del programma condotto da Maria De Filippi. Conosciamola tra età, vita privata, carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Chiara

Nome e Cognome: Chiara

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Roma

Età: 23 anni

Segno zodiacale:

Professione: studentessa della facoltà di Economia, Finanza e Marketing

Fidanzato: Chiara è single

Figli: Chiara non ha figli

Tatuaggi: Non sappiamo se Chiara ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: in aggiornamento

Chiara età, altezza e biografia

Come si chiama Chiara di Uomini e Donne e qual è il suo cognome? Partiamo dalla biografia. Lei è la nuova tronista del dating show, è nata a Roma nel 2001 e ha 23 anni. Non conosciamo la data di nascita completa, così come il suo segno zodiacale.

Informazioni nulle anche per quel che riguarda l’altezza o il peso della tronista.

Come vedremo in seguito, Chiara è una studentessa della facoltà di Economia, Finanza e Marketing.

Queste ora come ora le poche informazioni sulla sua biografia.

La vita privata

Sulla vita privata di Chiara di Uomini e Donne è emerso qualcosa dalla clip di presentazione? Ovviamente possiamo dire che non è fidanzata. Altrimenti non avrebbe potuto partecipare nel programma.

Possiamo dire comunque che Chiara vive con i suoi genitori e ha un rapporto molto speciale con loro. “Sono la mia forza!”, ha detto.

Chiara di Uomini e Donne ha un fratello maggiore. Lei lo considera come il suo secondo papà. Il suo punto di riferimento sono le sue nonne.

Tra le curiosità raccontate c’è una che riguarda i suoi vestiti, con l’intenzione di indossare capi di seconda mano.

Ha raccontato di non avere amiche del cuore, da cui si è allontanata per diversità di interessi. Non ama uscire tantissimo, ma quando lo fa si dedica alle partite a biliardo e ogni tanto va a ballare.

Dove seguire Chiara di Uomini e Donne: Instagram e social

Se siete fan di Uomini e Donne giustamente vi farà piacere sapere se Chiara di Uomini e Donne è presente sui social. Al momento non abbiamo trovato il suo profilo Instagram (che sarà sicuramente chiuso agli utenti).

Appena ci saranno news vi informeremo.

Carriera

Circa la carriera di Chiara di Uomini e Donne, sappiamo che è una studentessa della facoltà di Economia, Finanza e Marketing.

Nel 2020 ha ottenuto una borsa di studio che le ha fornito l’opportunità di non gravare sulla sua famiglia nel suo percorso di studi. Una cosa per lei molto importante.

Uomini e Donne nel 2025 è la sua occasione per mettersi in gioco e trovare, chissà, l’amore!

Chiara a Uomini e Donne

In data 28 gennaio 2025 è stata annunciata la nuova tronista di Uomini e Donne, Chiara. La ragazza nella clip di presentazione ha fatto sapere di essersi innamorata una sola volta nella sua vita, ma nelle storie avute è sempre stata la persona più presa tra le due:

“Sono proprio una sottona. Mi piacciono gli uomini belli, sicuri di sé e che hanno degli obiettivi nella vita. Anche un po’ parac*li, e che sappiano tenermi sulle spine. Mi capita spesso di sentirmi sola e mi piacerebbe un uomo che sappia amarmi al mio fianco. Se sono qui, è perché dopo le delusioni che ho ricevuto, mi piacerebbe incontrare qualcuno in grado di accettarmi con tutte le mie contraddizioni. E magari chissà, costruire qualcosa di importante”, ha detto Chiara.

I tronisti di Uomini e Donne

Chi sono attualmente i tronisti di Uomini e Donne? A sedersi sul trono oltre Chiara anche Gianmarco Steri (non scelta di Martina De Ioannon) e Francesca Sorrentino.

Il percorso di Chiara a Uomini e Donne

A Uomini e Donne ha perso ufficialmente il via il percorso di Chiara. La tronista ha preso posto sul trono. Come andrà il suo percorso? Staremo a vedere cosa succederà!

(IN AGGIORNAMENTO)