Non si risparmiano Pupo e Valerio Scanu. Tra i due cantanti volano stracci e non mancano accuse: “Presuntuoso e ignorante”.

Scontro tra Pupo e Valerio Scanu

Tra Pupo e Valerio Scanu non scorre buon sangue. Giovedì scorso durante la puntata de La Volta Buona il vincitore di Sanremo 2010 si è detto infastidito da alcune delle dichiarazioni fatte dal collega in merito a quel Festival:

“Pupo si sveglia sempre verso metà febbraio e ogni anno dà una versione differente”.

Luca Canonici in un’intervista ha TV Blog ha ricordato quel Sanremo (condiviso con Enzo Ghinazzi ed Emanuele Filiberto), spiegando come fino alle 23 erano ancora in testa, ma poi qualcosa sarebbe cambiato. Il riferimento ovviamente era rivolto alla vittoria di Valerio Scanu.

In una lettera inviata a Dagospia poi Pupo aveva risposto, piuttosto infastidito: “Lo dico per l’ultima volta e poi tacerò per sempre. Noi avevamo stravinto il Festival ed io, che all’epoca avevo un contratto di esclusiva da conduttore con la Rai, per non entrare in conflitto con quest’ultima, mettendo così a rischio l’accordo che c’era, accettai il compromesso di arrivare secondo. Le modalità con le quali poi questo avvenne, non le ho mai sapute. Fine”.

L’ex allievo di Amici Valerio Scanu si è detto infastidito perché ogni anno il collega cambia versione dei fatti, esponendo un pensiero differente pur di denigrare la sua vittoria a Sanremo.

Adesso il dibattito sembra proseguire anche sui social. “Ne ho conosciuti di presuntuosi ed ignoranti, ma Valerio Scanu è imbattibile”, ha scritto Pupo sul suo account di X. Letto il post, il cantante sardo ha replicato: “Come 15 anni fa, ma resto umile”, ha detto in modo ironico con tanto di cuore rosso finale.

Lo scambio di risposte tra Pupo e Valerio Scanu

Una diatriba questa che sembra destinata ad andare avanti ancora!