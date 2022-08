Ex gieffina sul trono di Uomini e Donne?

Tra pochi giorni (tra il 28 e il 31), come fatto sapere dalla pagina UominieDonneClassicoeOver, prenderanno ufficialmente il via le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. Nel mentre che si cerca di capire chi saranno i nuovi volti che siederanno sul trono, continuano a emergere indiscrezioni sul programma. Se intanto è spuntato il nome di uno di loro, un certo Alessandro, si dice pure che qualcuno potrebbe essere direttamente scelto dal parterre del Trono Over.

Intanto dal profilo Instagram di Amedeo Venza è spuntata un’altra notizia. Spesso alcuni ex concorrenti del Grande Fratello o del Grande Fratello Vip sono stati accostati al dating show condotto da Maria De Filippi, ma cosa c’è di vero a riguardo. Stando a quanto scritto dall’opinionista non ci sarà possibilità di vedere una famosa ex gieffina sedersi sul trono:

“Manca pochissimo alle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne e volevo smentire le voci che vedrebbero una ex gieffina sul trono. Sarebbe ridicolo, visto che le stanno tentando tutte pur di rimanere sull’onda. Manca solo che la vediamo uscire da un’accademia di recitazione (forse non sarebbe male). Comunque non potendo fare il nome confido nella vostra intelligenza”.

Sembrerebbe quindi che a Uomini e Donne non ci sarà occasione per una delle protagoniste del noto reality show. Almeno secondo il gossip di Venza.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Uomini e Donne

C’è da dire che di recente le notizie hanno dato per certa la presenza di tronisti non conosciuti al pubblico, anche se c’è chi si dice convinto che rivedremo qualche vecchia conoscenza ripescata magari tra gli ex corteggiatori di Uomini e Donne. Vedremo come andranno le cose. La risposta definitiva la scopriremo tra qualche giorno. Novella2000.it come sempre vi aggiornerà in tempo reale!

