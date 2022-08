Le critiche contro Giorgia Soleri

In questi giorni Giorgia Soleri non ha fatto parlare soltanto per la scelta fatta (insieme al fidanzato Damiano David) di adottare un gatto con gravi patologie, ma anche per un altro motivo. La giovane attivista si è trovata costretta a intervenire su un tema che le sta a cuore: la depilazione.

Un commento scomodo su Instagram, l’ha portata a dover necessariamente rispondere, dopo essere stata accusata di incoerenza nel caso in cui avesse deciso di depilarsi:“E baffi tolti. Coerenza a mille”, ha scritto l’utente. Così Giorgia Soleri non ha potuto fare a meno di replicare: “Raga siete inquietanti a fissare i peli della gente. Datevi una regolata. Per la cronaca: NOOOOOOOO CI SONOOOOOOOOO. DIVENTANO BIONDI IN ESTATE COME QUELLI DELLE BRACCIA E DELLE COSCE. MA LI HOOOOO; CHE ANGOSCIA!“.

Il botta e risposta tra un utente e Giorgia Soleri

Successivamente, come riportato gentilmente da Il Fatto Quotidiano, Giorgia Soleri si è lasciata andare a un lungo sfogo. Tra le storie ha detto la sua, con la speranza di poter mettere fine a questa storia. Ecco le sue parole: “Nessuno ha parlato di essere contro la deplilazione, ho sempre parlato di libertà di scelta […] Anche se avessi deciso di depilarmi un sopracciglio sì e uno no, non capisco questa ossessione di dover venire sotto qualsiasi foto a dire ‘ti sei tolta i peli, non sei coerente’”.

Giorgia Soleri ha proseguito il suo discorso. Questo il pensiero: “Il fatto che io abbia parlato delle scelte che compio sul mio corpo non vi autorizza ad andare sulle mie foto, zoomarle e dire ‘ah ma quindi non ti depili la vulva? Te la depili?’ perché questa cosa è inquietante, mette addosso una presisone incredibile“.

In seguito la fidanzata di Damiano David ha spiegato che lei è cresciuta con il modello di donna depilata perfettamente. Se da giovane avesse letto dei commenti sotto a un post di una ragazza che aveva scelto di non depilarsi, lei non si sarebbe mai sentita libera di non depilarsi a sua volta. E ancora: “Se non ci fosse tutto questo giudizio, non ci sarebbe bisogno di parlarne. È una libera scelta che una persona fa sul proprio corpo senza fare del male a nessuno. Siete triggerati in modo impressionante”. E in risposta a chi sostiene che una donna con i peli è meno bella, Giorgia Soleri replica: “Raga, stica**i”. Che ne pensate?

