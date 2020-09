1 Nel parterre di Cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne arriva il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez. Ecco di chi si tratta

Da poche ore è partita ufficialmente la nuova edizione di Uomini e Donne, che quest’anno avrà grosse novità. Prima tra tutte il nuovo studio! Come sappiamo infatti a causa dello scoppio della pandemia sono state attivate nuove modalità di sicurezza. Per questo motivo gli autori e Maria De Filippi sono stati costretti ad adeguarsi per garantire la sicurezza dei protagonisti del dating show, del pubblico e dell’intero team. Come se non bastasse per la prima volta il Trono Classico e il Trono Over andranno in onda contemporaneamente, e i due format verranno fusi in uno. La prima puntata naturalmente, per la gioia del pubblico, è stata interamente dedicata a Gemma Galgani, che come sappiamo si è sottoposta ad un lifting. In seguito la Dama ha raccontato cosa è accaduto con Nicola Vivarelli durante l’estate, confermando la fine della storia e avendo un forte scontro con Sirius.

Tuttavia ad un certo punto il web ha notato un dettaglio sospetto che in queste ore sta facendo a lungo discutere. Come svela il blog di Isa&Chia infatti, nel corso della puntata è stato avvistato un nuovo Cavaliere nel parterre del Trono Over. Si tratta di niente che meno che di Simone Bolognesi, noto ai più per essere stato il primo fidanzato italiano di Belen Rodriguez! La coppia è stata insieme per diverso tempo, fino a quando ad un tratto le loro strade si sono separate ufficialmente.

Sempre come ci ricorda il blog di Isa&Chia, non è la prima volta che Bolognesi arriva a Uomini e Donne. Nel 2011 infatti Simone è stato uno dei corteggiatori di Teresanna Pugliese. Successivamente l’ex fidanzato di Belen ha avuto un breve flirt con Diletta Pagliano, altro ex volto del dating show di Maria De Filippi. Che dunque stavolta il Cavaliere riesca a trovare l’amore?

