1 La data di inizio di Uomini e Donne Vip

Se ne parla da ormai diverso tempo e i continui rumor sembrerebbero rendere l’ipotesi Uomini e Donne Vip sempre più una realtà. Già nel 2021 Amedeo Venza aveva rilasciato le seguenti indiscrezioni:

Arriva la versione Vip? Mediaset insieme a Maria De Filippi sta pensando ad una nuova programmazione in versione Vip che punterebbe alla prima serata di Canale 5. Nelle vesti di opinionista potrebbe esserci Giulia De Lellis. È sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip! Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio.

Nel corso del tempo, poi, sono stati avanzati anche dei nomi come l’ex di Temptation Island Valentina Nulli Augusti o anche Pamela Prati. Ovviamente niente di certo. Oggi però, arriva una nuova indiscrezione sempre da parte di Venza. Secondo l’influencer, infatti, Uomini e Donne Vip dovrebbe partire nel mese di marzo 2023, probabilmente in prima serate. Al momento non abbiamo conferme o smentite. Dobbiamo, quindi, prendere l’informazione con le pinze. Staremo a vedere ciò che accadrà.

Noi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Nel frattempo tra i potenziali Tronisti è spuntato anche il nome di Antonio Zequila. Lui ha rilasciato alcune dichiarazioni. In una occasione, infatti, ha detto: “Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. È una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma“.

In un secondo momento, inoltre, ha aggiunto: “Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente. Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata“.

Continua…