Volano stracci tra Luca e Alessandra: lui pubblica chat privata (ma poi la cancella)

NEWS

Debora Parigi | 19 Maggio 2023

Uomini e donne

Lo scontro a distanza tra Luca e Alessandra dopo Uomini e donne

Non è durata la storia tra Luca Daffrè e Alessandra dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne. In pratica dopo appena una settimana da quando sono usciti insieme dal programma di Maria De Filippi il loro rapporto è finito. A raccontarlo per primo è stato lui dopo alcuni rumor che avevano iniziato a girare. Ma non solo, secondo alcune segnalazioni a cui l’ex tronista ha dato adito, pare che lei sentisse ancora il suo ex.

Questa cosa non è piaciuta per niente all’ex corteggiatrice che quindi ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti. Ha quindi rivelato che, dopo la scelta, sono stati insieme praticamente solo 8 ore. Inoltre, a quanto pare, lui ha iniziato a criticare il suo modo di vestire e di fare. Secondo le parole di Alessandra, a Luca non andava bene niente e trovava che lei non fosse compatibile con il suo stile di vita.

Ma continuano a volare stracci tra l’ex coppia di Uomini e donne quando cioè Luca ha pubblicato lo screen di una chat che sarebbe stata tra Alessandra e alcuni suoi fan. In questa chat lei scriveva “Mammamia non so come uscirne”. Il commento di Luca è stato: “Quando una non sa come uscirne inizia a inventarsi le cagat3, se parlassi io!”. A questo punto Alessandra non ci ha visto più ed è intervenuta con lacune storie Instagram. Ha pubblicato lo screen della sua riposta a Luca in direct che è stata: “Parla, ti giuro sono tutta orecchie”.

Successivamente, con una serie di storie, Alessandra ha raccontato che quella era una chat telegram con appunto alcuni fan. E ha specificato che la frase l’ha scritta dopo che erano uscite certe segnalazioni, false, su di lei rilasciate da alcuni esperti di gossip. Ha aggiunto che ha cercato di contattare la persona che aveva fatto girare la segnalazione per spiegare la sua versione dei fatti, ma non ha ricevuto risposto.

Infine Alessandra ha scritto: “Per me la cosa finisce qui. Andare avanti in questa guerra fondata sul nulla non porta a niente. Io sto nel mio, consapevole della persona che sono e delle cose che ho detto e fatto. Su una cosa si poteva attaccare per provare a uscirne pulito, perché ero inattaccabile e l’ha inventata”. Mentre Luca ha cancellato la storia dello screen della chat.