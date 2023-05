Uomini e donne, retroscena sulla rottura tra Luca Daffrè e Alessandra: ci sarebbe una terza persona

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2023

Uomini e donne

La colpa della rottura tra Luca Daffrè e Alessandra di Uomini e donne sarebbe una terza persona

È della tarda mattinata di oggi la notizia della rottura tra Luca Daffrè e Alessandra dopo appena una settimana dalla scelta avvenuta a Uomini e donne. I due sono stati insieme pochissimo e infatti ha sorpreso quanto successo. Ma in realtà della questione si vociferava da alcuni giorni e quella di Luca è stata la conferma che tanti aspettavo. Con una storia sul suo profilo Instagram, l’ex tronista ha scritto:

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle “amiche” invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni. Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo, ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente. Non è andata come speravamo. Nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna. Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma è stata VOLUTA e SENTITA, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo”.

Ma adesso spunta un retroscena che sta destando molto curiosità. In pratica tra i tanti commenti a questa rottura, qualcuno è andato proprio contro Luca Daffrè sui social, dinfendendo quindi Alessandra. Un utente ha definito Daffrè vuoto e interessato solo al business, insomma avrebbe fatto questa scelta tanto per scena. Ma Luca ha risposto al commento con una frase che lancia sospetti: “O forse era lei che aveva altre situazioni?”.

Che coda vuole dire l’ex tronista di Uomini e donne con questa frase? Che proprio Alessandra era interessata ad altro? A tal proposito, Deianira Marzano ha ricevuto (e condiviso) una segnalazione proprio sull’ex corteggiatrice che andrebbe a confermare il pensiero di alcuni secondo cui ci sarebbe una terza persona in tutta questa storia.

Prima si tutto Deianira ha detto di aver parlato con Daffrè e lui gli avrebbe detto che Alessandra aveva degli atteggiamenti che non lo convicevano. Poi l’esperta di gossip ha pubblicato le dichiarazioni di una ragazza, ex amica di Alessandra, che ha rivelato che l’ex corteggiatrice sentiva ancora il suo ex fidanzato.