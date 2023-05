NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Maggio 2023

Uomini e donne

Luca Daffrè rompe il silenzio

È trascorsa esattamente una settimana da quando Luca Daffrè ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ricaduta su Alessandra Somensi. I due, nonostante non si conoscessero ancora bene, hanno deciso di lasciare il dating show insieme, per provare a frequentarsi lontani dalle telecamere. In questi giorni tuttavia in molti hanno notato che la neo coppia si è mostrata sui social solo raramente, e ben presto sono partite le indiscrezioni in merito a una presunta crisi. In queste ore, per di più, è giunta voce che i due si fossero già lasciati, a seguito di diverse incomprensioni.

Adesso con un post su Instagram a rompere il silenzio è stato proprio Luca Daffrè, che ha annunciato la rottura definitiva con Alessandra Somensi. Pare infatti che le cose tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne non siano andate come previsto e che la conoscenza non abbia avuto modo di proseguire. Queste le dichiarazioni di Luca:

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle “amiche” invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni. Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo, ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente. Non è andata come speravamo. Nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna. Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma è stata VOLUTA e SENTITA, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo”.

Finisce la conoscenza tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Ai due dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.