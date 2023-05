Roberta Di Padua rivela se accetterebbe di vedere Andrea Foriglio

NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Maggio 2023

Uomini e donne

Parla Roberta Di Padua

Da anni una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne è Roberta Di Padua. Anche nel corso dell’edizione appena terminata del dating show di Maria De Filippi, la Dama ha saputo farsi notare e spesso è finita al centro dell’attenzione. In particolare in questi mesi Roberta si è più volte scontrata con Nicole Santinelli, con la quale non c’è mai stato feeling. Come se non bastasse la Di Padua aveva manifestato interesse anche per Andrea Foriglio, corteggiatore dell’ex tronista, che tuttavia è risultato poi essere la non scelta di Nicole. L’osteopata romano nel mentre solo qualche giorno fa nel corso di un’intervista ha parlato proprio di Roberta, rivelando se accetterebbe di rivederla fuori dal programma, e in merito ha affermato:

“In questo momento sto metabolizzando un po’ tutto quello che è successo, tutti questi 4 mesi di percorso. Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai”.

In queste ore così a rompere il silenzio per la prima volta è stata proprio Roberta Di Padua, che ha svelato se accetterebbe di rivedere Andrea Foriglio dopo Uomini e Donne. La Dama, intervistata dal magazine del programma, ha ammesso che dopo aver ricevuto un due di picche in studio dall’ex corteggiatore non lo cercherebbe per prima. Tuttavia qualora in futuro Andrea dovesse mostrarsi interessato a una conoscenza potrebbe concedergli una seconda possibilità.

Cosa accadrà dunque tra la Di Padua e Foriglio? Non resta che attendere per scoprirlo. Andrea nel mentre ha anche menzionato la possibilità di tornare a settembre a Uomini e Donne, stavolta però nelle vesti di tronista. In merito così l’ex corteggiatore ha dichiarato: “In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e 4 i mesi e tutto quello che è successo, voglio soltanto godermi l’estate”.