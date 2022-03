Uomini e donne, un ex corteggiatore di Gemma ha rischiato di morire: il racconto

1 L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha avuto un infarto

Vi ricordare di Costabile Albore, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani che le aveva fatto battere il cuore? Tra i due c’era stata una bella frequentazione alla fine del 2021 che li aveva visti protagonisti durante il Trono Over di Uomini e donne. Poi purtroppo non era andata come sperato e lui aveva lasciato il programma partendo per l’Egitto, luogo in cui avrebbe voluto portare anche la dama.

Ma nel periodo natalizio, l’ex cavaliere ha vissuto dei momenti terribili che lo hanno visto passare un lutto davvero doloroso e poi rischiare di morire. È stato lui stesso a raccontarlo al magazine del programma, rivelando nel dettaglio il periodo terribile che ha vissuto.

“Appena qualche giorno prima di Natale, ho avuto notizia del ricovero in ospedale a Milano di mia sorella, più grande di me di appena due anni. Io mi trovavo in Egitto: ho cancellato tutti i miei programmi e ho preso il primo volo utile il 23 dicembre, per tornare a Milano. Il giorno successivo mi sono recato in ospedale e ho trovato mia sorella in condizioni molto critiche. Ormai non era più in grado di parlare, ma comunque cosciente. Porterò con me il ricordo di quei grandi occhi spalancati che mi fissavano come se volessero raccontarmi qualcosa di importante. La sera stessa sono stato colto da malore. Dopo pochi giorni, il 28 dicembre, mia sorella è venuta a mancare.”

Come si legge dalle sue parole, anche lui è stato male e la situazione si è dimostrata peggiore di quanto si potesse aspettare. Costabile, infatti, si è dovuto sottoporre a ben due operazioni e adesso sta facendo delle cure e dei controlli. Ecco cosa ha aggiunto al suo racconto…