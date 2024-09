Ricordate l’Uomo Gatto, uno degli storici campioni di Sarabanda? L’ex concorrente dell’amato programma condotto da Enrico Papi si è sposato. Nel dettaglio, è convolato a nozze in Municipio a San Benedetto del Tronto. Ecco chi è la moglie.

Il matrimonio dell’Uomo Gatto, storico concorrente di Sarabanda

Erano i primi anni del 2000 e il pubblico televisivo passava le serate durante la cena di fronte alla TV a guardare Sarabanda, game show musicale condotto da Enrico Papi. Tanti sono stati i concorrenti diventati campioni e che hanno portato a casa molti soldi. Infatti qualche anno fa il conduttore ripropose il gioco con delle puntate speciali dedicate appunto ai campioni.

Tra questi grandi campioni c’era anche l’Uomo Gatto, vero nome Gabriele Sbattella. Personaggio molto particolare, fu amato e odiato dal pubblico per il suo modo di fare. Bravissimo nell’indovinare le canzoni, ma a volte anche un po’ “sbruffone”, passateci il termine. Insomma un concorrente davvero indimenticabile che ogni tanto riappare in TV. Infatti partecipò anche a Caduta Libera di Gerry Scotti vincendo 11 mila euro.

Ma, notizia inaspettata, l’Uomo Gatto si è sposato! A riferirlo è il giornale La Nuova Riviera che ha preso parte alle nozze raccontando la giornata speciale. Proprio oggi, sabato 7 settembre, Gabriele Sbattella ha sposato a San Benedetto del Tronto la compagna Elena Ciubotariu. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Comune ed il matrimonio civile è stato celebrato dalla consigliera comunale Elena Piunti. Ad accompagnare il bel momento la canzone “Your Song” di Elton John.

Giornalista appassionato di sport e di musica, l’incontro tra l’Uomo Gatto ed Elena Ciubotariu è avvenuto nel 2021 in occasione degli Europei di Calcio. Proprio Gabriele ha raccontato: “Ero impegnato come volontario in occasione delle tre partite del girone con Turchia, Svizzera e Galles che l’Italia giocò all’Olimpico. Lei era in gita a Roma e ci incrociammo la primissima volta dalle parti di piazza del Popolo. Mi stavo recando di corsa alla fermata dell’autobus che avrebbe dovuto portarmi allo stadio. Da lì le cose presero il verso che dovevano prendere ed eccoci qui. A parte il grande sentimento che ci lega, Elena mi è stata molto vicino in momenti difficili della mia vita”.