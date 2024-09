Un tempo la Celentano diceva a Rosa Di Grazia che non sarebbe mai diventata una ballerina, oggi lei si esibisce con Emma

Sono passati alcuni anni da quando Rosa Di Grazia era nella scuola di Amici. In questo periodo ha studiato molto e ha avuto anche varie opportunità lavorative. Oggi ha fatto parte del corpo di ballo di Emma Marrone all’Arena di Verona, così la mente è tornata al talent di Maria De Filippi dove Alessandra Celentano l’ha sempre bocciata.

La frecciatina di Rosa Di Grazia ad Alessandra Celentano

Era novembre del 2020 e iniziava l’edizione numero 20 di Amici, fatta in maniera un po’ diversa vista la pandemia del Covid. Proprio da quell’edizione è nata la formula che conosciamo oggi, cioè i ragazzi chiusi in casetta dalla prima puntata, prima ancora del Serale. Quella fu una delle edizioni più amate dal pubblico e vide la vittoria di Giulia Stabile. Ma nella scuola, tra le ballerine, c’era anche Rosa Di Grazia, molto al centro della scena.

Tutti ricorderanno le sue discussioni dentro la casetta, ma soprattutto le aspre critiche che riceveva da Alessandra Celentano, prima al pomeridiano e poi al Serale fino alla sua eliminazione. Gli anni sono passati e Rosa non ha mai smesso di ballare. Ha studiato tantissimo, anche grazie alle borse di studio. E ha avuto varie opportunità lavorative, tra cui i musical.

Oggi Rosa Di Grazia ha mostrato con orgoglio di aver fatto parte del corpo di ballo di Emma Marrone durante la sua esibizione all’Arena di Verona per il Power Hits Italia. La ballerina, quindi, insieme ad altri colleghi ha accompagnato la cantante sul palco in questo evento importante organizzato dalla famiglia di RTL. Una bellissima soddisfazione che per qualche fan ha riportato alla mente, appunto, gli attacchi delle Celentano.

E così Rosa, condividendo in un post Instagram video e foto della serata a Verona, ha aggiunto anche un messaggio ricevuto da un fan in cui si parla proprio della Maestra. L’utente in questione le ha infatti scritto: “Ti ricordi quando ad Amici ti dicevano ‘non diventerai mai una ballerin’? Alla faccia loro”.

La ballerina non ha aggiunto commenti al messaggio, ma il solo averlo condiviso fa capire la rivincita che si è presa a tutte le brutte parole ricevute.