Gli Up & Down della settimana

Durante questa settimana natalizia Novella 2000 è tornato in edicola con tante notizie di gossip e la rubrica Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi. Qui vengono riproposti i personaggi di spicco della settimana tra promossi e bocciati.

Nel farvi gli auguri di Buon Natale da tutta la squadra di Novella 2000 e Novella2000.it, vediamo insieme gli Up & Down della settimana…

Damiano David è Up

Damiano David (foto Instagram) – Up & Down

C’è da dire che ci si mettono proprio tutti pur di allontanare Damiano David dai Maneskin.

Ora mi arriva da Hollywood la voce che per un docufilm su Paul Newman che dovrebbe anticipare l’uscita della biografia dell’attore realizzata con la collaborazione delle due figlie seguendo una marea di registrazioni del padre, stanno pensando proprio a Damiano.

Secondo qualcuno assomiglia molto al divo scomparso nel 2008.

Non ci avevo fatto caso, mi sembrava più sul genere del bello e dannato alla James Dean, è anche vero che tutti i belli si assomigliano.