1 Up & Down: la rubrica di Alessi

Up & Down con i personaggi della settimana

In edicola anche questa settimana vi aspetta il nuovo numero di Novella 2000. Presenti all’interno tantissime notizie, tra gossip, interviste e le consuete rubriche settimanali. Tra queste non manca Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi.

Anche stavolta si parla dei personaggi più in vista del momento.

Ma no perdiamo tempo e vediamo tutti gli Up & Down di questa settimana e chi sono i promossi e bocciati…

Roberto D’Agostino è Up

Roberto D’Agostino e la moglie la moglie Anna Beatrice Federici – foto dal cartaceo di Novella 2000

Alla Festa del Cinema di Roma, Roberto d’Agostino, patron del sito più seguito da imprenditori, giornalisti e politici, è stato acclamato e cercato come una star, e con lui c’era la moglie Anna Beatrice Federici, erede di una famiglia di costruttori edili.

Sono sposati dal 1997 e hanno un figlio Rocco, laureatissimo a Londra, che ora mi dicono si occupi di tutto a Dagospia, il sito.

Di Anna mi ha sempre colpito lo spirito, di certo non secondo a quello del marito. Roberto è presissimo anche oggi da lei e ho la sensazione che sia l’unica a non annoiarlo.

Beata lei, io con D’Agostino mi sento sempre inadeguato.