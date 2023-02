Roberto Alessi

Andrea Sanna | 15 Febbraio 2023

Promossi e bocciati della settimana dal 13 al 19 febbraio della rubrica Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi

Up & Down della settimana, la rubrica curata dal direttore Roberto Alessi presente sul nuovo numero di Novella 2000, con i vip promossi e bocciati!

Scopriamoli tutti a partire da Chiara Ferragni e Fedez…

I Ferragnez sono Up

Chiara Ferragni e Fedez – Up & Down

Quando ho letto la dichiarazione sono rimasto senza fiato: «Io e Chiara a Sanremo abbiamo deciso di stare in due case separate. Perché io sarò con il team di Muschio selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla». Giusto per un salutino in presenza degli assistenti? Durante una diretta su Instagram, lo ha confessato Fedez. La giustificazione? «Questioni organizzative». Non ho parole. Che cosa ci sia da organizzare di notte non si sa: dalle tre di notte alle otto di mattina che devi pianificare? Se scegliere un pigiama blu oppure una canotta celeste? Boh.

Si era parlato della tranquillità e i comfort di una villa a pochi chilometri dalla cittadina ligure. Il nome? Villa Dendi a Cipressa, secondo quanto riferito dall’Ansa. Invece in quella casa pare sia rimasta solo lei, il maritino vicino, ma altra casa. E sì che a Villa Dendi spazio ce n’era: viene descritta dalle agenzie immobiliari come una meravigliosa dimora di 800 metri quadrati che domina il mare fino alla Corsica.

Completamente ristrutturata e arredata in uno stile che coniuga antico e moderno, la villa vanta anche una piscina con acqua di mare, un campo da tennis e 30.000 metri quadrati di parco che la circondano. La descrizione viene da Italy Sotheby’s International Realty, che, al momento, ha in vendita la villa per 5 milioni di euro. Secondo me dopo il loro passaggio, vista la mega promozione, è già da ritenersi venduta.

Un’osservazione: Celentano, quando aveva fatto Sanremo, aveva scelto di stare all’Hotel Globo, 3 stelle, pulito, ma semplice e con una collocazione strategica: praticamente lo stesso portone dell’Ariston, proprio collegato. Amadeus l’ha seguito a ruota: il lavoro prima di tutto.