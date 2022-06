1 Promossi e bocciati di Up & Down

Giuseppe Brindisi – voto Down

Giuseppe Brindisi non deve essere molto amato dai colleghi che appena possono criticano il suo Zona Bianca, il quale quasi raggiunge il 5 per cento di share, che non è niente male per Rete 4.

Certo, dopo lo scoop dell’intervista in punta di piedi con il ministro degli esteri russo Lavrov poi non è che puoi sfornare uno scoop a settimana.

Così l’ha infarcita di volti sicuri come Iva Zanicchi, opinionisti come Alba Parietti, populisti moralisti come Roberto Poletti e qualche pornostar. Ma i colleghi non si placano.

Perché?