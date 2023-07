Roberto Alessi

Roberto Alessi | 21 Luglio 2023

Eccoci anche questa settimana con il consueto appuntamento di Up & Down. Tutti i vip promossi e bocciati di Roberto Alessi

Gli Up & Down della settimana

Nonostante il caldo rovente, Novella 2000 non va mai in vacanza e vi aspetta in edicola con tante notizie! Tra queste non manca la rubrica Up & Down del direttore Roberto Alessi.

Chi sono i promossi e bocciati della settimana? Scopriamoli insieme…

Pier Silvio Berlusconi è Up

Pier Silvio Berlusconi

Ho apprezzato il fatto che Pier Silvio Belusconi abbia trasmesso in tv, su Canale 5, il suo incontro con la stampa, cui gentilmente Laura Ferrato (la capa della comunicazione Mediaset) mi ha invitato.

Molto interessante, poi c’era anche Il Volo che si esibiva. Ma vedendolo da casa ho pensato che avrebbe potuto interessare poche persone non “addette ai lavori”.

Mi sbagliavo di brutto. Se il seguitissimo su Rai1 Techetechetè ha raccolto 2.775.000 spettatori con il 16.5%, su Canale 5 la serata ha registrato una media di 3.235.000 spettatori con uno share del 19.6%. Roba da fiction di successo.

Evidentemente il pubblico dei telespettatori si è sentito considerato, visto che venivano esposti i programmi della prossima stagione e ha apprezzato l’invito accettandolo.