1 I promossi e bocciati di Up & Down

In questa nuova settimana Novella 2000 torna in edicola con tante esclusive, interviste e gossip. Come ogni appuntamento non manca, ovviamente Up & Down, la rubrica di Roberto Alessi. Qui si tirano le somme dei personaggi più in voga al momento e non mancano i voti ad ognuno di loro del direttore.

Chi saranno i promossi e bocciati stavolta? Si passa da Fabrizio Corona ad Alex Belli o Jessica Selassié, ora impegnati al GF Vip. E ancora Antonella Mosetti, Noemi, Federica Pellegrini e non solo! Scopriamoli tutti!

Up per Fabrizio Corona

Fabrizio Corona – Up & Down

«Carlos sta bene, siamo molto sereni, e lo siamo anche perché Nina è tornata con noi», mi dice Fabrizio Corona.

Credo che quando dice tornata non intenda che sono di nuovo una coppia.

«Ci siamo sempre voluti bene, anche quando si litigava, anche quando ci dicevamo cose che ci facevano male, ma volersi bene aiuta a vivere meglio». Mi fa piacere sentirlo.

Spero che Fabrizio esca dai casini in cui si è messo e spero che la finiscano di prendersela con lui. Anche se recentemente ne ha fatta una delle sue. Passerà. Ormai ha 47 anni.

Che si plachi.