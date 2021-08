1 Up & Down: la rubrica di Roberto Alessi

Qui si analizzano i personaggi più in vista nel corso della settimana o comunque degli ultimi giorni. Di chi si tratterà stavolta? Si passa dai Maneskin a Morgan. E ancora Lillo Petrolo e Cristiano Ronaldo.

Si passa poi al campione Aldo Montano, Gianni Sperti, Denis Dosio e il CT della Nazionale, Roberto Mancini.

Scopriamo insieme i promossi e bocciati di Up & Down, partendo proprio dai Maneskin!

Up per i Maneskin

C’è qualcuno che si prende la briga di chiamarmi per dirmi che Damiano David dei Maneskin presto se ne andrà dal gruppo.

Un mitomane? Quel qualcuno cerca di pescare nel torbido. La verità è che i Maneskin hanno insieme, tutti e quattro, un progetto di più largo respiro, non a caso è tutto programmato per il prossimo anno quando finiranno il loro tour internazionale il 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma (scusate se è poco).

Il fatto è che ci sono molti soldi in ballo, dividerli e imperare su di loro sarebbe un bell’affare.

Ma non c’è trippa per i gatti.