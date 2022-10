1 Promossi e bocciati di Up & Down

La rubrica Up & Down del direttore di Novella 2000, Roberto Alessi torna con altre notizie di gossip e non solo.

Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono Up

La notizia me la danno per certa, anche se i diretti interessati come sempre fingono di essere indifferenti al gossip (ma lo sapete che se non interessate non fatturate?), parlano solo della loro carriera.

Certo, per Matteo Berrettini di carriera si tratta, visto che uno dei tennisti più bravi al mondo (e sicuramente il più bello) mentre per quanto la carriera di lei (vincitrice del Grande Fratello Vip 4) qualche cosa ai cattivoni del cinema o della tv rimane.

Lei è la splendida Paola Di Benedetto, modella, influencer, ex del calciatore Matteo Gentili, ex di Federico Rossi dell’ex a sua volta duo Benji e Fede, poi, di recente, ha avuto un breve flirt con un altro cantante, Rkomi, ora giudice a X Factor. Si sono conosciuti attraverso Instagram.

Approfondiranno l’incontro?