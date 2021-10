1 La rubrica Up & Down

Up & Down

Ecco tutti i promossi e bocciati di questa settimana…

Anna Valle: voto down

Leggo sul web: Ascolti TV, mercoledì 22 settembre 2021: Pretty Woman (13.9%), Coliandro (9.9%), Luce dei tuoi occhi (15.8%), Honolulu (4.7%). Dati Auditel.

I numeri quando vengono snocciolati così sono cattivi. Anna Valle, brava protagonista di Luce dei tuoi occhi, appena due punti in più del film con Julia Roberts e Richard Gere? Sì, ma ha vinto la serata.

Certo, ma era una prima tv, invece Pretty Woman è stato trasmesso cento volte, senza contare chi l’ha visto al cinema.

Pensare che avrei voluto intervistarla per Novella e mi hanno detto no.