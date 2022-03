1 I promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down – i personaggi della settimana

Marzo è arrivato e in edicola vi aspettano nuovi gossip e notizie sui personaggi del piccolo e grande schermo. Tra le rubriche settimanali non manca Up & Down, curata dal direttore Roberto Alessi.

Qui vengono riproposti i personaggi più in vista della settimana, a partire da Eleonora Giorgi. Ecco chi sono i promossi e bocciati…

Eleonora Giorgi è Up

Eleonora Giorgi – Up & Down

«Nonna Ele! Feliceeeee! Benvenuto Gabriele!! Grazie Clizia e Paolo». Così ha scritto la mia amica Eleonora sul suo account Instagram quando è nato il suo nipotino.

Sono felice per lei. Eleonora, con tutti i difetti che ognuno ha, è una persona per bene. Da ragazza, quando ci si incrociava so che ha avuto problemi che ha saputo superare anche se tra mille sofferenze.

Poi ha incontrato, dopo un figlio con Angelo Rizzoli, Massimo Ciavarro, è arrivato Paolo, che con Clizia ha creato una famiglia.

Brava, Eleonora, quella famiglia è anche la tua.