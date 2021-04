1 Up & Down: la rubrica di Alessi

Belen e Antonino – Up & Down

Questa settimana ritorna l’imperdibile rubrica Up & Down di Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 mette tutti i voti ai vip che in settimana hanno più attirato l’attenzione.

Ecco l’elenco dei personaggi, nell’elenco dei promossi e bocciati di Up & Down: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, Daniela Martani, Massimiliano Ghini, Daniele Scardina. Tra gli altri Mara Venier e Renzo Arbore, Enrico Vaime, Renato Zero e Stefania Orlando.

E ancora Aldo Montano e Olga Plachina, Emmanuel Macron, Manuela Arcuri e Rosalinda Cannavò.

Ma non perdiamo tempo e vediamo tutti i personaggi di Up & Down…

Up per… Belen e Spinalbese

In questo momento sono la coppia più bella del mondo.

Lui, Antonino Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per Belen Rodriguez, e ha fatto bene. Si amano all’inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sfigurare.

Non solo, ma è pazzo di lui pure Santiago, quella meraviglia di bambino che lei ha avuto da Stefano De Martino (pure lui non scherza). E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie.

Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l’abito buono.