1 La rubrica settimanale Up & Down

Noemi – Up & Down

Nuova settimana, nuovi gossip e interviste nel nuovo numero di Novella 2000.

Non mancano anche gli Up & Down, a cura del direttore Roberto Alessi, con i promossi e bocciati della settimana.

Scopriamo tutti i protagonisti più chiacchierati del momento!

Noemi è Up

C’è da dire che Barù (vero nome Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona) è nobile di nascita, meno di modi: parlando di Noemi dentro la casa del GF Vip ha detto: «Le devono tagliare le corde vocali».

Noemi ha commentato: «Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza?».

Non so rispondere, ma aggiungerei: non tutti sanno apprezzare un’artista, e Noemi, che è simpatica, ma non simpaticissima, è sicuramente una grande artista.

Poi Barù ha parlato di una certa diffida che gli è arrivata da una can- tante. Noemi sottolinea che non è certo lei.