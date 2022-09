1 Up & Down di Novella 2000

Up & Down

Alvise Rigo è Up

«Ho deciso di non tagliarmi i capelli fino a trent’anni, poi un taglio netto», mi diceva Alvise Rigo, modello, fisicata da paura ed ex concorrente di Ballando con le stelle.

Poi improvvisamente ecco il taglio a sorpresa due anni prima dei trenta. «Tutta colpa di Ferzan», dice lui.

Già, perché nel mondo del cinema, pettegolo, malizioso, ma negli ultimi anni molto spocchioso (basti pensare che non ha mai dato un premio importante al bravissimo Lino Banfi) dicono, rosi dall’invidia, che Alvise sarà nel prossimo film di Ferzan Özpetek, regista immenso e con l’occhio lungo per capire chi vale e chi no.