Chi è Alvise Rigo? Età, altezza, fidanzata, e Instagram

Alvise Rigo età, altezza e biografia

Chi è e qual è la data di nascita di Alvise Rigo, concorrente di Ballando con le stelle 2021? Il personal trainer nasce a Venezia il 12 dicembre 1992. Di conseguenza la sua età è di 28 anni. Ha un’altezza, inoltre, pari a 1 metro e 87 centimetri e un peso di circa 90 kg.

Non abbiamo informazioni sulla sua famiglia. Per tale ragione non sappiamo come si chiamano i genitori o se ha fratelli o sorelle. Cresce al Lido Di Venezia e si diploma al liceo scientifico.

In seguito si trasferisce a Padova per frequentare il corso di mediazione linguistica e culturale all’università. Ha, però, sempre avuto una grande passione per lo sport…

Vita privata: Alvise ha una fidanzata?

Ad oggi, purtroppo, non possiamo ancora dire se abbia una fidanzata oppure no. Non mostra niente della sua vita privata, dal punto di vista sentimentale, sui social. Quindi dobbiamo ipotizzare che al momento sia single.

Nel 2019, come riporta anche il sito La Nuova di Venezia e Mestre, sembrava star avendo un flirt con Eleonora Berlusconi. I due, infatti, erano stati fotografati insieme per le vie di Milano e poi a cena. Pare che, ad oggi, non stiano insieme.

Dove seguire Alvise Rigo: Instagram e social

Dove poter seguire Alvise Rigo, concorrente di Ballando con le stelle 2021, sui social? La risposta è molto semplice. Purtroppo non lo troviamo su Twitter, in quanto non risulta abbia un account.

Su Facebook, però, ha una pagina personale in cui possiamo vedere varie foto del suo passato da rugbista e non solo. Scopriamo anche che sa andare a cavallo e che ama gli animali.

Su Instagram, inoltre, abbiamo l’opportunità di capire che è un appassionato di camminate in montagna, ma anche di ciclismo e motociclette. Possiamo affermare con sicurezza che è molto sportivo. Ovviamente notiamo anche il fisico muscoloso e un’immagine con i colleghi della palestra in cui lavora.

Carriera

La carriera nel mondo del rugby, per Alvise Rigo, ha inizio quando approda in serie A per tre stagioni sportive, indossando la maglia di diverse squadre. Con quella del Mogliano Rugby ha esordito in Eccellenza del Valsugana, della Lazio Rugby nel 2015 e del Petrarca Rugby tra il 2016 e il 2017.

Nel 2019 ha terminato la sua strada come rugbista professionista e si trasferisce a Milano per lavorare come modello e bartender. È stato anche un buttafuori in alcuni locali e un addetto alla sicurezza per star come Kendall Jenner e Antonella Clerici.

La prima apparizione in TV di Alvise Rigo, prossimo concorrente di Ballando con le stelle 2021, è avvenuta al Festival di Sanremo. Ha, infatti, vestito i panni di valletto nel 2020 accanto ad Antonella Clerici.

Oggi lavora come personal trainer e come Guest e Product Expert presso QVC. Piccola curiosità sul suo conto, per concludere: in passato è stato il coinquilino di Andrea Zelletta.

Alvise Rigo a Ballando con le stelle 2021

Il viaggio di Alvise Rigo a Ballando con le stelle 2021 inizia il 16 ottobre. Nelle settimane precedenti all’annuncio ufficiale dato da Milly Carlucci proprio lui, sul suo profilo Instagram, aveva fatto capire che avrebbe fatto parte del cast.

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo idea ancora di come se la caverà sulla pista da ballo. Per adesso, inoltre, tutto quello che sappiamo è che gli autori l’hanno messo in coppia con la professionista Torre Villfor.

Andiamo a vedere, ora, chi sono gli altri partecipanti al programma di danza su Rai 1…

I concorrenti di Ballando con le stelle 2021

Andiamo, adesso, a scoprire tutti i concorrenti che affiancheranno Alvise Rigo a Ballando con le stelle nel 2021:

A condurre Ballando con le stelle 2021, come sempre, troveremo Milly Carlucci. In giuria, invece, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ritroveremo, poi, anche Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini come opinionisti.

Il percorso di Alvise Rigo

Il percorso di Alvise Rigo a Ballando con le stelle 2021, infine, comincia il 16 ottobre 2021. Non ci resta, perciò, che attendere di scoprire in che modo sorprenderà il pubblico a casa e i giurati.

(IN AGGIORNAMENTO)

