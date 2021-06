1 Up & Down della settimana

Up & Down

Nonostante il periodo estivo sia ormai alle porte, Novella 2000 non si ferma. Come ogni settimana la rivista torna in edicola. Immancabile la rubrica del direttore Roberto Alessi, Up & Down, dove si parla dei personaggi più in vista negli ultimi giorni.

A seguire nella gallery sono presenti tutti promossi e bocciati di Up & Down: Adriana Lima, Amedeo di Savoia, duca d’Aosta; Jessica Notaro, Valeria Marini.

Tra gli altri vip Ludovico Tersigni, Massimiliano Morra e Daniela Bongiorno. E ancora: Cristiano Pasca, Heidi Klum e Angelina Jolie. Scopriamo quindi insieme cosa ci riserva Up & Down…

Adriana Lima è Up

Il 12 giugno compie 40 anni e da 25 per molti (me compreso) è la donna più bella del mondo.

Ha due figlie, Valentina, di 12 anni, e Sienna di 9, avute dall’ex marito, il cestista serbo Marko Jaric.

In tutti questi anni ha accantonato un patrimonio che per alcuni ammonterebbe a 100 milioni di dollari (tra ai suoi sponsor c’è anche la Puma), ma se pensate che sia arrivata solo per essere nata bella vi sbagliate di grosso.

Nata in Brasile, parla portoghese, inglese, spagnolo e italiano, ha una disciplina asburgica, forse l’unica a essere manager di se stessa.