1 Promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down – i promossi e bocciati

Altra settimana ricca di notizie con la rubrica Up & Down.

Chi sono i vip promossi e bocciati dal direttore di Novella2000, Roberto Alessi? Partiamo con Damiano David dei Maneskin, che merita un bel voto Up…

Up per Damiano David dei Maneskin

Damiano David – Up & Down

Non so chi ha vestito i Maneskin al Festival californiano di Coachella, ma non si potevano guardare, mi ricordavano un po’ Moana Pozzi quando trent’anni fa giocava a fare la sadomaso e un po’ Romina quando cantava il Ballo del Qua Qua.

In compenso sono stati bravissimi, Damiano David in testa.

In più, ed è l’orgoglio tricolore che parla, sono stati i primi italiani a esibirsi sul palco e noi, me compreso, siamo provincialissimi: puoi vincere Sanremo e l’Eurovision, ma non c’è come l’America per sentirci veramente Vip.