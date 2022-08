1 I promossi e bocciati di Up & Down

Vediamo insieme chi sono i promossi e bocciati e, dunque, i personaggi del momento più in vista in questi giorni. A parlarcene il direttore Roberto Alessi.

Alba Parietti voto Up

Alba Parietti – Up & Down

Durante una puntata di Canzone segreta, Marcella Bella (protagonista di una sorpresa) non aveva riconosciuto la sua amica Alba Parietti, salita sul palco travestita da drag queen.

«Chi è questa bel- la signora?», chiese. «Sono Alba Parietti», rispose lei ridendo divertita.

La gag involontaria però ha portato fortuna ad Alba visto che Rai 2 a novembre le ha affidato la conduzione di Non sono una signora, una gara tra vip travestiti da drag queen, una specie di Cantante Mascherato.

La giuria dovrà scoprire il vip nascosto sotto al trucco. Chissà come è contenta Milly Carlucci.