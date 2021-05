1 La rubrica Up & Down di Alessi

Novella 2000, con una nuova veste, vi aspetta in edicola. Tra i tanti appuntamenti fissi, immancabile la rubrica Up & Down. Il direttore Roberto Alessi ci parla dei personaggi del momento e che più hanno fatto parlare nel corso della settimana.

In questa gallery troviamo tutti i promossi e bocciati di Up & Down. Tra i vip scelti vediamo: Carmelo Abbate, Gianluigi Buffon, Antonio Conte, Tina Cipollari e Gemma Galgani.

E ancora tra gli altri personaggi noti Luigi Di Maio, Giorgia Meloni, Michele Santoro, Serena Draghi, Diego Armando Maradona ed Enrico Ruggeri. Proseguiamo quindi con tutti i voti di Up & Down…

Up per Carmelo Abbate

Carmelo Abbate – Up & Down

l giornalista di cronaca nera più seguito di Quarto Grado (condotto da Gianluigi Nuzzi, nel tondo), ormai una celebrità grazie al suo carattere più che fumantino, agli studi di Cologno Monzese è considerato dalle ragazze che ci lavorano un sex symbol:

«Quando arriva si cambia, e quindi prima si spoglia e infine si riveste», mi spiegano le infervorate fan. E allora? Lo fanno tutti.

«Un particolare: non usa il camerino, lo fa nel parcheggio, appena fuori dall’auto e per noi ormai è uno spettacolo imperdibile»