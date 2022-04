1 Promossi e bocciati di Up & Down

Nel nuovo numero di Novella 2000, che vede in copertina Laura Pausini

Sabrina Salerno è Up

La signora se ne intende. E parlando di Sabrina Salerno parlo di quello che lei sa fare meglio nella vita (a parte la pasta al forno alla genovese, come mi ha spiegato): il gioco della seduzione.

Posta foto in cui appare coperta come una suora laica, ma lo spessore del tessuto il taglio dei modelli non mortifica il suo corpo assolutamente biologico.

Ingenua come lei sola, non pensa (solo finzione) agli sbalzi ormonali dei suoi fan.

Le impennate di gradimento sono infinite. Sabrina, con un corpo come il tuo dovresti andare in giro con il porto d’armi.