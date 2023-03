Roberto Alessi

Roberto Alessi | 3 Marzo 2023

Settimana di Up & Down. Nel nuovo numero di Novella 2000 torna la rubrica di Roberto Alessi con i promossi e bocciati della settimana.

Voto Down per Gilles Rocca

Gilles Rocca – Up & Down

Gilles Rocca ci fa sapere attraverso i social che la sua storia con l’attrice (brava, bella e pure impegnata nel sociale) Miriam Galanti è finita: «È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile».

Poi naturalmente aggiunge l’abituale «È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con il gossip becero». Il becero sta nella solita illazione: c’è una terza persona (c’è chi ha parlato di Bianca Guaccero, lui con me ha smentito).

Certo, non sono due bambini, lei 35, lui 40, ma ho come la sensazione che siano quelli che lasciano la vecchia strada per la nuova e inevitabilmente fanno un errore.

Ma la vita è fatta di errori che poi ti fanno scoprire il mondo (Cristoforo Colombo ha scoperto l’America pensando d’andare in India). Non so perché lo dico, vado di pancia, voglio bene a Gilles e mi sembrava, per quello che mi ha sempre detto, che Miriam fosse il suo bene.

Direte: fatti i fatti tuoi. Appunto, se voglio bene a qualcuno sono fatti miei.