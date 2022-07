1 I promossi e bocciati di Up & Down

Up & Down – tutti i promossi e bocciati

Nuova settimana, nuovi Up & Down. Nel nuovo numero di Novella 2000 non solo Eddy Schiniscalchi che rompe il silenzio su Valeria Marini.

Di seguito tutti gli altri vip promossi e bocciati della settimana. A partire da Matteo Berrettini e il suo forfait a Wimbledon…

Matteo Berrettini – voto Down

Matteo Berrettini – Up & Down

Leggo: «Matteo Berrettini ha dato forfait al torneo di Wimbledon a causa del Covid, dopo l’esito positivo di un tampone cui non era obbligato a sottoporsi. Un gesto di grande responsabilità che ha scatenato la reazione di negazionisti e No vax sui social».

Ancora? Intanto la collega Alizé Cornet, francese, confessa:

«Al Roland Garros c’era un’epidemia di Covid e siamo stati tutti zitti, non abbiamo fatto l’autotest per non trovarci nella me**a».

E hanno pure applaudito: lei o la me**a?