Eddy Siniscalchi rompe il silenzio su Valeria Marini: “Sì, la amo”

Eddy Siniscalchi parla di Valeria Marini: “La amo”

Si torna a parlare della vita privata di Valeria Marini. E stavolta a dire la sua è l’imprenditore a cui è stata recentemente accostata, Eddy Siniscalchi. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti recentemente dove i due si scambiavano delle tenerezze e un bacio durante una vacanza in Costiera Amalfitana.

Già da tempo si parlava di una possibile frequentazione tra Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi, ma la showgirl a Novella2000 ci ha parlato semplicemente di un rapporto d’amicizia. Era stato lui stesso, tra l’altro, a organizzare al meglio il compleanno stellare dell’attrice e i due si sono spesso mostrati insieme sui social, tanto appunto da lasciar pensare che potesse esserci una relazione. Il legame, a quanto pare, sembra aver preso una piega differente. Il direttore Roberto Alessi nella rubrica Up & Down ha fatto sapere di aver parlato direttamente con l’imprenditore. Ecco quanto segue:

“I primi a dare la notizia sono stati i miei di Novella 2000 un paio di mesi fa: «Valeria Marini e Eddy Siniscalchi si amano. Poi Valeria aveva fatto con me un po’ la vaga. Ora rivedo le loro foto e dato che non ho voglia di vaghezze a sorpresa da uomo a uomo chiamo Eddy”.

A proposito della conversazione con Eddy Siniscalchi, il direttore di Novella 2000 rende noto per l’appunto che tra l’imprenditore e Valeria Marini sia sbocciato finalmente l’amore: “Mi blocca: «Meglio che parli con Valeria». Mento: «Ho già parlato con lei». Lui: «Ma io non parlo di queste cose, io non sono avvezzo ai giornalisti, sono un imprenditore». Insisto: «Ma al dunque?», risponde: «La amo, sì, la amo, stiamo insieme e stiamo bene insieme. Una donna splendida, buona, sensibile, una fortuna averla incontrata». Viva la verità, l’amore. Viva Valeria!“

Pare quindi confermata la relazione tra Eddy Siniscalchi e Valeria Marini! Auguri da tutti noi alla coppia!

