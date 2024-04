Chi è Altan Gördüm, Haşmet Çolak di Terra Amara? Età

NEWS

Andrea Sanna | 7 Aprile 2024

Chi è

Nelle vesti del temuto Hasmet Colak di Terra Amara, conosciamo meglio chi è Altan Gordum, l’attore che lo interpreta. In questa scheda vi riproporremo tutte le curiosità sul suo conto: dall’età alla vita privata per passare alla carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Altan Gordum

Nome e Cognome: Altan Gordum

Data di nascita: 1 dicembre 1958

Luogo di nascita: Adana (Turchia)

Età: 65 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attore

Moglie: Altan è stato sposato con l’attrice Vahide Perçin

Figli: Altan ha una figlia di nome Alize

Tatuaggi: Altan non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @altangordum

Altan Gordum età e biografia

Chi interpreta Hasmet Colak di Terra Amara? L’attore che veste questi panni è Altan Gordum. Quanti anni ha? L’attore è nato il 1 dicembre 1958 ad Adana, in Turchia, e la sua età è di 65 anni.

Non sappiamo altezza e peso dell’attore di Terra Amara.

Per quel che riguarda la biografia possiamo dirvi ancora che Altan Gordum di Terra Amara dopo la Laurea in Scienze politiche, ha proseguito invece dedicandosi al teatro, come vedremo, per poi concentrarsi su cinema e TV.

Vita privata

E della vita privata di Altan Gordum cosa possiamo dirvi? Ha una moglie e dei figli? L’attore dal 1991 al 2013 è stato sposato con Vahide Perçin, anche lei attrice. Insieme hanno avuto una figlia di nome Alize nel 1994.

In generale però l’attore è sempre molto riservato e non lascia trasparire molto di sé.

Dove seguire Altan Gordum: Instagram e social

Se siete curiosi di conoscere qualcosa in più sulla carriera di Altan Gordum vi consigliamo di seguirlo sui social. Su Instagram e Facebook ha delle pagine ufficiali che aggiorna personalmente con scatti dedicati a lavoro, riflessioni, vita fuori dal set e in compagnia di persone care e colleghi.

Carriera

Conseguita la Laurea in Scienze politiche all’Università di Ankara, per poi frequentare dei corsi teatrali, Altan Gordum ha lavorato come attore, regista, manager e formatore.

Poi si è trasferito a Smirne tra il 1996 e il 2000 per motivi personali e poi nello stesso anno è entrato a far parte dello staff del teatro di Ankara insieme ad altri artisti formati. Poi ha preso parte a diversi spettacoli, fino ad arrivare al cinema e in TV.

Film e serie TV

La carriera di Altan Gordum è caratterizzata da tantissimi film portati al cinema. Qui di seguito ve li proponiamo tutti:

Ziller (1994); Ilk Ask (2006); Devrim Arabalari (2008), Ask Geliyorum e Demez (2009). Nel corso degli anni li ritroviamo in Devrimden sonra e Labirent (entrambi nel 2011) e Çakallarla Dans 2: Hastasiyiz Dede (2012). Si passa poi a Seytan-i racim, Benimle Oynar misin? e Derin Düsün-ce (2013). Infine ricordiamo Yunus Emre: Askin Sesi (2014), poi ancora Somuncu Baba: Askin Sirri, Deliormanli, Yildizlar da Kayar: Das Borak, Joypad (2016)

Mentre invece per quanto riguarda invece serie TV e miniserie, anche in questo caso Altan Gordum è stato grande protagonista. Ecco dove l’abbiamo visto:

Kurtulus (1994); Yılan Hikâyesi (2000); Hayat Bilgisi (2004-2006); Kavak Yelleri (2007-2009) e Canim babam (2011). A seguire negli anni segnaliamo: Il secolo magnifico (Muhteşem Yüzyıl) – (2013); Beni Böyle Sev (2013); GIF (2018); Gel Dese Ask (2020); Mevlana (2021). Infine menzioniamo Terra amara (2022) e Yalnız Kurt – serie TV, 12 episodi (ATV, 2022).

Grazie a questi progetti ha visto anche un riconoscimento importante.

È stato grande protagonista anche a teatro in tantissimi spettacoli, ma ha anche preso parte a un cortometraggio, a due web series e un video musicale.

Altan Gordum è Hasmet Colak in Terra Amara

Per 21 episodi nel 2022 Altan Gordum ha interpretato i panni di Hasmet Colak. Si tratta di un signore malavitoso, rispettato e molto temuto a Cukurova. Uscito di prigione ha giurato vendetta ai suoi nemici e nel corso della trama ha creato non poco scompiglio.

Ma ricordiamo Altan con chi ha condiviso il set di Terra Amara: Ibrahim Çelikkol, Bulent Polat, Aras Senol, Erkan Bektaş, Selin Yeninci. Poi citiamo: Melike Ipek Yalova, Sahin Vural, Serpil Tamur, Polen Emre. Ricordiamo ancora: Hilal Altınbilek e Nazan Kesal, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Sibel Taşçıoğlu e Selin Genç.