1 Amici 19: ora non ci sono più dubbi su Valentin Alexandru e Francesca Tocca. I due ballerini stanno insieme.

Dopo varie indiscrezioni e avvistamenti, ora non ci sono veramente più dubbi: Valentin Alexandru e Francesca Tocca stanno insieme. I ballerini di latino americano hanno deciso di non nascondersi più e anche sui social, in queste ultime ore, hanno pensato bene di mostrarsi e scambiarsi, tra loro, dolci dediche.

Valentin e Francesca hanno fatto la loro prima conoscenza ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell’ultima edizione del talent. All’interno del programma tra i due è nato fin da subito un ottimo feeling che li ha visti avvicinarsi sempre di più fino ad innamorarsi. Al contempo la Tocca era alle prese con la separazione da suo marito Raimondo Todaro (il quale a sua volta ha trovato l’amore accanto a Paola Leonetti).

Una volta venuta a galla la frequentazione tra Valentin Alexandru e Francesca Tocca, però, le cose sono andate via via a complicarsi, tanto che, visto il clamore mediatico, sono arrivati ad allontanarsi, portando addirittura il ragazzo a lasciare il programma dopo una clamorosa lite in diretta con Maria De Filippi. Discussione di cui tanto si è parlato sui social. A distanza di tempo, evidentemente, le cose si sono sistemate e ora il ballerino di latino e la danzatrice professionista del programma hanno intrapreso la loro relazione e non intendono più omettere questo particolare.

Finalmente quindi Valentin Alexandru e Francesca Tocca hanno ritrovato la serenità di un tempo e ieri hanno pensato bene di mostrarsi sui social attraverso delle Instagram Stories dove non sono mancate le dediche. Partiamo dal profilo del ballerino. Valentin ha condiviso una foto con una didascalia ‘Paparazzato dal mio cuore’, per poi taggare appunto Francesca.

Foto Instagram

Ad accompagnare questa foto di Valentin Alexandru anche una canzone, nello specifico Vivo pensando en ti, di Felipe Pelaez e Maluma. Il danzatore nei 15 secondi disponibili ha estrapolato uno stralcio di brano, che tradotto in italiano significa:

“E continuo a pensare a te, lo so che questo non è normale, ma ti sogno e tutto quello che sento non lo posso controllare. Voglio solo che mi baci e mi dici che anche tu senti lo stesso”.

Se non è una dedica questa! Ma anche Francesca Tocca dopo tanto silenzio, ha deciso di uscire allo scoperto e mostrarsi accanto a Valentin Alexandru…