2 La difesa di Valentin Dumitru

Ricordate Valentin Dumitru? Era uno dei concorrenti della 19esima edizione di Amici ed uscì, non senza polemiche, dal talent show volontariamente e subito dopo una forte discussione con Maria De Filippi. Ora il ballerino di latino ha dedicato un lungo post Instagram per difendere Martina Miliddi dalle tante critiche subite. “Mi avete chiesto in tanti un’opinione per quanto riguarda Martina. Allora, non ho mai parlato o risposto ai commenti negativi della gente nemmeno quando la cosa riguardava me in prima persona, perché l’unica cosa che la gente aveva da commentare male su di me riguardava il mio carattere“, ha esordito Valentin.

“Per quanto riguarda Martina, giuro che non la conosco personalmente e nemmeno di vista, non ci siamo mai incontrati nemmeno nel mondo di ballo prima perché lei, da quello che ho capito, non ha mai ballato in coppia e quindi non ha mai fatto gare di coppia. Comunque, non voglio fare l’avvocato di nessuno però vedo un sacco di gente che parla male di lei, gente che butta dei giudizi a caso, gente che non sa veramente niente di ballo, ma anche gente che è esperta: tutti a parlare male di lei, tutti a fare comparazioni tra X e Y senza pensare però che alla fine è solo una ragazza di 20 anni, una ragazza che sicuramente ha fatto un sacco di sacrifici fino adesso e una ragazza che vuole soltanto crescere nella vita come tutti noi“.

“Ha fatto il casting e prosegue il suo percorso nel bene e nel male nella scuola – ha proseguito Valentin Dumitru, che ha poi lanciato una frecciatina ad alcuni professionisti del settore – Ci sono tanti ballerini famosi di latino della televisione che sanno ‘solo camminare’ e che fanno tanti sbagli tecnici inaccettabili al loro livello…di loro perché non si dice niente? Pensate che al posto di Martina poteva esserci vostra figlia, vostra sorella o una persona a cui tenete tanto. Così pensate di aiutare? Così la fate crescere? Pensate che questa ragazza quando uscirà dal programma potrà avere uno shock o addirittura entrare in depressione per quello che le si viene detto o anche smettere di ballare“.

“Sicuramente ha ancora tanto da imparare, deve migliorare un sacco di cose…però non penso che debba essere giudicata in questo modo soltanto per il fatto che è rimasta ancora in gara. Questo non dipende da lei, lei può solo proseguire il suo percorso così come può e come sa“, ha concluso.

Le news sul mondo di Amici non sono finite qui