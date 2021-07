1 La segnalazione fake su Valentina e Tommaso

Una delle coppie più discusse di Temptation Island è senza dubbio quella formata da Valentina e Tommaso. Come sappiamo i due stanno insieme da 1 anno e 7 mesi, nonostante ci siano ben 19 anni di differenza tra la Nulli Augusti ed Eletti. All’interno del reality però le cose a un tratto sono precipitate. Tommaso infatti a pochi giorni dall’ingresso nel villaggio, dopo aver visto alcuni innocenti video della sua compagna, ha perso le staffe e si è avvicinato alla single Giulia, con la quale sono scattati numerosi baci. A quel punto Valentina ha richiesto il falò di confronto anticipato, e nel corso del faccia a faccia col suo fidanzato ha deciso di mettere fine alla sua relazione, tornando a casa da sola.

In queste ore tuttavia è arrivata una segnalazione sulla coppia che non è passata inosservata e che sta facendo discutere il web. Una follower di Very Inutil People ha infatti insinuato che Valentina e Tommaso abbiano finto di stare insieme per poter partecipare a Temptation Island e ottenere di conseguenza fama e popolarità. Questo quanto si legge nel messaggio che la nota pagina ha ricevuto da un’utente:

“Valentina a marzo è andata da una mia carissima amica. Le aveva detto di stare con un uomo di 60 anni, quindi viene da pensare anche a me che sia una montatura. Andando da questa mia amica (che ha scoperto solo l’altra settimana che avrebbe partecipato al programma) non ha mai accennato a una relazione con un ragazzo più giovane di lei, ma bensì a un uomo più grande”.

Poco dopo tuttavia Very Inutil People ha ricevuto un secondo messaggio da parte di un altro follower che ha smentito la segnalazione su Valentina e Tommaso, che è da considerare dunque fake. La Nulli Augusti ed Eletti non hanno mai finto, e nell’ultimo anno e mezzo sono stati davvero una coppia! Questo quanto si legge:

“È falso, io conosco lui e stanno effettivamente insieme da un anno e mezzo”.

Valentina e Tommaso dunque non hanno mai finto di stare insieme! Attualmente però la coppia ha deciso di separarsi, e non è chiaro se in futuro sia possibile un riavvicinamento. In attesa di capire cosa accadrà, rivediamo le prime dichiarazioni della Nulli Augusti e di Eletti dopo il falò.