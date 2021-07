Valentina chiede il falò di confronto anticipato con Tommaso: l’esito inaspettato (VIDEO)

1 Il confronto tra Valetina e Tommaso

Nella seconda puntata di Temptation Island 2021 è arrivato un fulmine a ciel sereno nella storia tra Valentina e Tommaso. Dopo i video visti nella prima puntata, lui si è avvicinato tantissimo alla single Giulia. Se all’inizio sembrava una ripicca, poi la situazione è andata molto oltre. Così è venuto fuori che Tommaso e Giulia si sono baciati.

Se all’inizio Valentina voleva continuare ad andare avanti col percorso, altri video le hanno fatto cambiare idea. Tommaso ha ammesso di essere molto attratto da Giulia e alla fine non si è più nascosto, baciando la single alla luce del sole.

Se da una parte lui si è sentito in colpa, dall’altra non si è nemmeno pentito. E quindi è andato avanti per la sua strada.

A questo punto Valentina ha chiesto il falò di confronto immediato…