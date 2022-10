Luca Vezil e Valentina Ferragni, dopo tanti anni vissuti l’uno accanto all’altra, hanno preso la decisione di lasciarsi. Le loro strade si sono divise e i due hanno dato l’annuncio tramite delle Stories su Instagram piuttosto simili: “Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Vale abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta“.

Secondo alcuni dei segnali riguardanti la crisi si potevano notare già da tempo. Alcuni hanno infatti notato che da un po’ di tempo Valentina e Luca Vezil hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e di scambiarsi like. Tuttavia sembrava che la separazione fosse legata a degli impegni lavorativi. Ora sappiamo che probabilmente non era così. Il loro amore, iniziato con un colpo di fulmine, adesso si è spento:

Con Luca è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti in vacanza per caso e dopo 10 minuti ci siamo salutati e non ci siamo più rivisti. Io negli anni l’ho sempre pensato e anche lui, poi mi ha riferito. Dopo circa 4 anni io l’ho ritrovato e gli ho scritto dopo che non ci eravamo più visti né sentiti. Abbiamo riniziato a parlare fino a che gli ho chiesto di venire a Milano a trovarmi perché studiavo lì. E da lì è sbocciato veramente l’amore.

Stando ai nuovi rumor, però, Valentina Ferragni avrebbe già un nuovo flirt in corso con un attore spagnolo. A diffondere l’indiscrezione, ancora tutta da confermare, è la giornalista Chiara Cabrini su Twitter (QUI per vedere la foto). La sorella di Chiara starebbe frequentando l’attore Alvaro de Juana, che prossimamente vedremo nella stagione 6 di Elite.

Vi presento il nuovo amore di #ValentinaFerragni. Si chiama #AlvarodeJuana ed è un attore spagnolo conosciuto anche in Italia per il ruolo nella serie Netflix #Elite. La scintilla è scoppiata a Ibiza. (Lo scrivo qui per avere le prove quando lo comunicheranno in via ufficiale).