Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

Valentina Ferragni e Luca Vezil annunciano la fine della relazione

Da alcuni giorni si vociferava di una crisi tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. La sorella di Chiara Ferragni e il fidanzato Luca si diceva che avessero concluso la loro relazione, ma non era arrivate dichiarazioni dai diretti in teressati. I fan speravano che fossero i soliti rumor, voci di corridoio infondate, ma purtroppo oggi è arrivata la conferma.

Sono stati proprio Valetina e Luca, attraverso i loro profili Instagram, a farlo sapere, lasciando a bocca aperta i loro follower. Entrambi hanno scritto lo stesso post nelle storie Instagram. Ecco cosa hanno detto:

“Dopo tanti anni condivisi insieme, io e Vale abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e rispettare la nostra decisione che, come potete immaginare, è stata tanto sofferta”.

Valentina e Luca sono l’ennesima coppia storica appartenente al mondo vip che si lascia in questo 2022. E anche loro hanno lasciato tutti senza parole, considerando anche che sembravano molto affiatati e pronti a fare magari un passo in più nella relazione per costruire un futuro insieme.

