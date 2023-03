George prende le difese di Nikita e attacca Luca e Tavassi: “Ho subito un bel lavaggio del cervello”

NEWS

Debora Parigi | 13 Marzo 2023

GF Vip 7

Le risposte di George Ciupilan su ciò che accade dentro il GF Vip

Ormai è passato molto tempo da quando George Ciupilan è uscito dalla Casa del GF Vip 7. L’ex de Il Collegio non si è mai molto integrato all’interno del gioco. Ha instaurato solo poche amicizie e in particolar modo con Nikita Pelizon. Gli altri vipponi in più occasioni hanno cercato di farlo un po’ aprire, sponandolo anche con delle nomination. Ma alla fine il pubblico ha deciso di eliminarlo, considerandolo forse poco adatto al reality e poco incisivo per le dinamiche.

Fuori dal Grande Fratello, però, George continua a seguire cosa accade dentro la Casa più spiata d’Italia. E ogni tanto rilascia alcuni commenti a riguardo, ma non lo fa in modo proprio diretto. Spesso le sue opinioni vengono fuori da domande poste da chi lo segue. E così è stato anche di recente quando ha lanciato una stoccata contro Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

George Ciupilan ha infatti aperto un box domande nelle storie del suo profilo Instagram, pronto a rispondere a qualsiasi quesito. Ovviamente molte domande vertevano su GF Vip 7. E a tal proposito un utente gli ha chiesto se ora, con occhi esterni, creda a Nikita Pelizon sulla questione inerente quanto accaduto tra lei e Onestini.

George ha risposto di sì, ma non si è fermato a questo. Ha infatti continuato scrivendo: “Come anche sono convinto di aver subito un bel lavaggio di cervello da Luca e Tavassi. Ma d’altronde non ho la loro esperienza e lungimiranza”.

Una frecciatina bella e buona ai due vipponi. Ma su questa frase c’è qualche utente che storce un po’ il naso, più che altro per quanto riguarda Tavassi. Infatti c’è chi fa notare che in realtà lui con Tavassi non ha mai davvero parlato, quindi si chiedono come sia possibile che sia stato influenzato dalle sue parole.