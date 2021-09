1 Valentina Nulli Augusti contro Tommaso Eletti

Nella puntata del 24 settembre 2021 gli spettatori hanno visto lo scontro tra Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Andiamo a vedere in che modo ha debuttato l’ex del gieffino non appena varcata la soglia del giardino, come possiamo vedere dal video su Mediaset Play:

Ho sentito il tuo discorso. Però tu ti devi vergognare per come ti sei comportato fino adesso. Abbiamo già sviscerato tutto. Ti ho portato là per dimostrarti quanto sono stata rispettosa con te e te, per nulla che hai visto, ti hanno ferito quelle immagini, per la tua capacità di problem solving, hai pensato bene di tradirmi davanti a tutta Italia. Io sono risorta come una fenice. Nella vita ho affrontato draghi a quattro teste.

Tommaso, quindi, ha risposto all’ex Valentina Nulli Augusti dicendo: “Ero sicura che saresti venuta qui… Anzi, dopo il discorso dell’altra volta pensavo avessi lasciato perdere il piede di guerra, ma ho perso la speranza. Pensavo non saresti venuta qui solo per aver quel poco di visibilità che è solamente quella che tu vuoi. Prima di tutto ti chiedo scusa per essere stato esagerato mentre stavo con te. Forse, se avessi avuto una donna più matura, con un po’ più di forza…“.

Anche Sonia Bruganelli ha fatto il suo intervento dopo le parole rivolte all’ex di Tommaso nella precedente puntata. Ha ribadito, infatti, il suo supporto nei confronti del gieffino, ribadendo quando sarebbe stato importante che Valentina gli avesse dato un maggiore supporto come donna matura: “Degli scivoloni me li aspetto più da Tommaso che da una donna adulta e matura come ti dichiari tu“. Insomma, il tutto si è risolto senza una vera e propria conclusione. Tra gli ex i rapporti rimangono tesi anche ora. Chissà se Valentina Nulli Augusti tornerà anche in futuro nella Casa. Lo scopriremo.