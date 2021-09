1 Tommaso Eletti parla di Valentina Nulli Augusti

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda ieri sera, Tommaso Eletti è stato chiamato a parlare della sua relazione con Valentina Nulli Augusti. I due sono stati insieme per diverso tempo e hanno anche partecipato insieme al reality Temptation Island. La relazione, tuttavia, ha visto un tracollo proprio in quell’occasione a causa della gelosia del ragazzo. Ma andiamo con ordine e vediamo cos’è accaduto in serata.

Tutto ha avuto inizio quando Alfonso Signorini ha chiamato il gieffino nella stanza Super Led. E lo ha stuzzicato chiedendogli: “Sei ancora vivo? Ho perso le tue tracce ultimamente“. Il conduttore, poi, ha proseguito chiedendogli: “In questi giorni hai potuto riflettere e stare da solo con te stesso. Vuoi ancora bene a Valentina? Vorresti ritornare con lei?“. Questa la sua lunga risposta come riportato anche dal sito LanostraTV.it:

Sicuramente una parte di me, per quanto stavamo bene insieme, se la rivedessi potrei pensare di starci insieme. Però pensando razionalmente se ci fossimo lasciati, tra tre, quattro, cinque anni la mia testa poteva cambiare. Penso che da una parte sicuramente se fossi stato più grande sarei stato più male, però non mi sarei spinto oltre. Ho provato amore e lo sai bene anche tu quanto ci siamo amati. Siamo stati bene insieme. Non mi scorderò mai quanto mi hai aiutato a crescere. Se non ci fossi stata tu non l’avrei mai presa la maturità. Non rimpiangerò mai di averti conosciuta. Ti vorrò per sempre un bene infinito.

Anche le due opinioniste hanno voluto dire la loro sulla relazione tra Tommaso e Valentina Nulli Augusti. Adriana Volpe ha dichiarato: “Hai avuto tanto tempo per pensare. La dichiarazione che hai fatto colpisce al cuore. A me piacerebbe poter vedere la reazione di Valentina. Credo che una donna non può rimanere insensibile“. Più dura la reazione di Sonia Bruganelli. Continuate a leggere…